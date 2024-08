Zasegli 140.000 evrov ilegalnih cigaret

Cariniki in finančni policisti so v tržaški luki zasegli 300 kilogramov cigaret, ki so jih nepridipravi tihotapili na dveh tovornjakih. Po uradnih navedbah sta bili vozili namenjeni v logistični center v angleškem Birminghamu. Ilegalne cigarete, brez kakršnihkoli oznak, ki spadajo v kategorijo "illicit whites" oziroma "cheap whites", so zelo nevarne in prepovedane zaradi povišane prisotnosti rakotvornih in drugih nevarnih sestavin.

Finančni policisti so pripomnili, da so bile cigarete dobro skrite, saj so bile zavite v prte za enkratno rabo, ki so se zdeli policistom pretirano trdi. Ko so jih odprli, so ugotovili zakaj. Cigarete bi na trgu tihotapcem omogočile 140.000 dobička, cariniki pa ocenjujejo, da bi bila škoda za javne finance približno 70.000-evrska.