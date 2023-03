Zasegli 16 kilogramov rib in naložili 13.500 evrov kazni

Nadzorniki za ribolov pri luški kapitaniji so v sklopu rednih kontrol z namenom zagotavljanja neoporečnosti pri prodaji rib, ribjih izdelkov in morskih sadežev obiskali trgovski obrat v Trstu, pri čemer so odkrili več kršitev. Naložili so tri globe za skupnih 13.500 evrov in so zasegli približno 16 kilogramov rib, neustreznih za prodajo. Zlasti so ugotovili več kršitev zaradi prodaje s poteklim rokom trajanja, bodisi že neužitnih kot še užitnih rib, ter zaradi pomanjkanja najosnovnejših obveznih oznak v italijanščini.

V zvezi z nedavnim zasegom 50 kilogramov brancinov pa so iz luške kapitanije sporočili, da je zdravstveno podjetje potrdilo njihovo neoporečnost za človeško uporabo in so jih zato dodelili v dobrodelne namene.