Zasegli 5 milijonov evrov premoženja

Tržaška finančna policija je na podlagi odredbe tržaškega sodišča v sklopu preventivnih ukrepov proti mafiji zasegla 5 milijonov evrov premoženja moškemu, ki je bil obsojen zaradi reciklaže denarja in davčne utaje v zvezi s trgovanjem z naftnimi derivati, o čemer smo poročali tudi včeraj v drugem članku. Sodišče je Pasqualeja Formico obsodilo na 5 let in 4 mesece zaporne kazni v sklopu preiskave, ki jo je vodilo državno tožilstvo z namenom preprečevanja vpliva kriminalnih združb v deželno gospodarsko in socialno tkivo. Ugotovili so, da je zlasti na področju trgovanja z naftnimi derivati moški denar nakazoval družbam z lažnimi oz. slamnatimi lastniki. Razlika med prijavljenimi dohodki in investicijami pa je bila občutna.

Zasegli bodo premoženje petih družb s sedežem v Neaplju, štiri nepremičnine na Neapeljskem ter plovilo v vrednosti 150.000 evrov.