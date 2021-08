Zasegli četrtmilijonsko pošiljko električnih koles

Ko bi jih prodali, bi z izkupičkom pridobili 250.000 evrov. A to se ne bo zgodilo, saj so finančni policisti v sodelovanju z osebjem carinske agencije na terminalu pri Fernetičih med opravljanjem rednega nadzora nad tovori ugotovili, da 234 električnih koles, namenjena so bila na evropski trg, nima ustreznih certifikatov.

Električna kolesa so bila izdelana na Kitajskem, v Evropsko unijo pa jih je uvozil podjetnik, italijanski državljan, čigar podjetje ima sedež v Sloveniji. Na kolesih je bila oznaka CE, kar naj bi zagotavljalo, da proizvod izpolnjuje evropske standarde, kar pa za omenjeni tovor ni držalo. Policisti in cariniki so namreč po natančnem pregledu koles ugotovili, da so baterije brez osnovnih informacij, kot so podatki o izdelovalcu, leto izdelave, znamka oz. model in serijska številka, poleg tega naj ne bi prestale predpisanih testiranj. Električna kolesa so zasegli, uvoznika pa ovadili.