Zasegli za 2,5 milijona evrov ponarejenih cigaret

Tržaški finančni policisti so v skladišču družbe, ki nudi podjetjem prostore za skladiščenje, zasegli 480.000 zavitkov, ki so vsebovali kar 10 ton ponarejenih cigaret. Na prvi pogled je bilo pravzaprav težko razumeti, za kaj se gre, ker so blago zelo prefinjeno skrili in zakamuflirali, so pojasnili v sporočilu za medije.

Potem ko so ga temeljiteje pregledali, pa so odkrili, da je to imelo navedeno blagovno znamko LeM, ki spada pod okrilje multinacionalke Philip Morris International. Na zavitkih so bile navedene oznake v angleškem jeziku. S cigaretami, ki ne odgovarjajo varnostnim standardom Evropske unije, bi lahko tihotapci zaslužili približno dva in pol milijona evrov, so še pojasnili finančni policisti.

Lastnika skladišča, moldavskega državljana, so ovadili. Preiskava, ki jo vodi tožilstvo iz Verone, je v teku.