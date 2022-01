Zaseženi zvonovi kličejo k dialogu

»Ko zvonovi zapojo, v sebi čutim novo moč,« je na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja prepeval slovenski kantavtor Andrej Šifrer. Podobne romantike in bukoličnih čustev v Dolini, domovini starodavne Majence, naj ne bi občutili ravno vsi, zlasti ne tisti, ki živijo v neposredni bližini zvonika cerkve sv. Urha, ko jih ob 6. uri zjutraj iz mirnega sna predrami zvonjenje, ki se nato iz ure v uro ponavlja. Nekomu je očitno prekipelo in želel je priti zadevi tako ali drugače do dna.

Dolinski župnijski upravitelj Klemen Zalar je v torek popoldne zato dobil obisk predstavnikov organov pregona, ki so v imenu tržaškega sodišča preventivno zasegli dolinske zvonove.