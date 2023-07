Na avtocestnem priključku med Zgonikom in Devinom prihaja do večjih zastojev. Zaradi del je namreč pri Zgoniku zaprto vozišče v smeri proti Devinu. Avtomobile, ki vozijo v smeri Devina tako preusmerjajo na nasprotni prehitevalni pas. Od jutri od 1. ure do četrtka, 27. julija, do 12. ure bo zaradi del na cestišču zaprt tudi avtocestni izvoz za Sesljan v smeri proti Benetkam.