Zastoji v padriškem predoru in na Katinari

Vsa vozila, ki po avtocestnem priključku peljejo s Krasa skozi padriški predor proti Trstu, na izvozu ob koncu predora preusmerjajo izključno proti Ulici Marchesetti oz. Katinari. Razcep, ki vodi proti Trstu po Ulici Carnaro, so namreč zaprli.

Gre za ukrep družbe Anas, ki bo veljal vse do 24. februarja, pojasnjujejo tržaški lokalni policisti na družbenih omrežjih. Informacija ni bila predhodno razširjena, v padriškem predoru so danes zjutraj nastajali zastoji, čakalne dobe so v nekaterih primerih dosegale 20 do 30 minut, so na družbenih omrežjih sporočili vpleteni vozniki.