Zasvojenke z igrami na srečo zaslužijo nov začetek

Če smo nekoč ženske obravnavali izključno v vlogi življenjskih sopotnic patoloških zasvojencev z igrami na srečo, se danes tudi same vse bolj uvrščajo mednje. Sicer jih k igralnemu avtomatu in podobnim vabam v povprečju ne sili želja po doseganju omamnega stanja in adrenalinskih doživetij - kot je značilno za moške, pač pa umik od neprijetne realnosti, se pravi od dolgčasa, tesnobe ali depresije. Korak do zasvojenosti pa je žal kratek - posledice pa so tako za moške kot za ženske pogubne, saj ob izgubi imetja tvegajo tudi izgubo svojih najbližjih ...

Da bi ranljivim ženskam pomagali, so si pri združenju ALT zamislili projekt La ri-vincita delle donne oz. revanša žensk, kot bi lahko prevedli naslov. V sodelovanju z Zdravstvenim podjetjem ASUGI oz. njegovim oddelkom za odvisnosti ter združenjema Le buone pratiche in Sklad Mitja Čuk si prizadevajo, da bi ženskam, ki so zabredle v odvisnost, ponudili podporo preko umetniško-rekreativnih dejavnosti, ki bi jim vlile nekaj potrebne samozavesti in jih pospremile na pot, ki vodi iz zasvojenosti. »Vse več je namreč žensk, ki se igram na srečo približa po 45. letu iz želje po odklopu od vsakodnevnih družinskih težav, potem pa ostanejo v igro ujete.

V primerjavi z moškimi, ženske težje poiščejo pomoč, ker jih je sram svojih dejanj, prav tako v družini prikrivajo svojo stisko ... Projekt želi doseči čisto vsako od njih: zasnovan je dolgoročno, saj si dogodki sledijo skozi vse leto. V glavnem gre za srečanja s psihologi in psihoterapevti ter za ustvarjanje oziroma izražanje svojih čustev skozi pisanje, fotografiranje, odrsko nastopanje ali branje na primer.

