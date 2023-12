Zaživel jubilejni Miklavžev sejem

Veseli december je tu. Božično-novoletni čas se je uradno začel tudi v Trstu, ko so danes predali namenu drsališče na Ponterošu, odprli stoti Miklavžev sejem v Drevoredu 20. septembra in ob mraku razveselili občanke in občane s prižigom prazničnih lučk po mestnih ulicah in trgih.

Miklavžev sejem, ki bo do 8. decembra zasedal dober del Drevoreda 20. septembra, je pravi košček tržaške zgodovine. Stoletno zgodbo so včeraj dopoldne počastili s slovesnim rezom traku. Škarje sta v roke prijela podžupanja Serena Tonel in župan Roberto Dipiazza v družbi nič manj kot sv. Miklavža s pomagačko. Začelo se je tako osemdnevno praznovanje, ki bo višek doseglo v sredo, na Miklavžev dan, ko bodo na pokriti tržnici pri Stari mitnici odprli dve fotografski razstavi starih fotografij.

V pokušino ponujajo sicer pred vhodom v sejem na Trgu Bonifacio, na večjem ekranu, predvajanje krajšega posnetka, ki ga je pripravila občina, v katerem je videti, kakšen je bil sejem v preteklem stoletju in kaj so na stojnicah ponujali. Štirideset fotografij, ki so običajno na ogled v mestnih muzejih, je občina vzela iz arhivov Uga Borsattija, Adriana de Rota, Alfonsa Mottole in agencije Giornalfoto.