Zbirali bodo najboljša olja in vina

Občina Dolina prireja letos 24. občinski natečaj ekstradeviškega oljčnega olja in 11. natečaj tržaške pokrajine, v sodelovanju z 17. natečajem Občine Milje in z udeležbo občin Devin - Nabrežina ter Zgonik. Kot običajno bo istočasno potekal tudi občinski natečaj tipičnih lokalnih vin z območja občine Dolina, ki bo na sporedu že 65. leto.

Natečaje podpira tudi služba za turizem Dežele Furlanije – Julijske krajine, ki je že tretje leto odobrila finančni prispevek, saj je prepoznala vrednost pobude za promocijo turizma in za možnosti, ki jih ponuja proizvajalcem ekstradeviškega oljčnega olja in vina tega ozemlja, da pridobijo oceno svojih proizvodov, piše v sporočilu za medije Občine Dolina. Natečaji se tradicionalno odvijajo med Majenco, vsako leto v mesecu maju, letos pa bodo že drugič zapored potekali ločeno in v okrnjeni obliki, ob spoštovanju ukrepov proti covidu-19.

Občina Dolina zbira vzorce ekstradeviškega oljčnega olja proizvajalcev celotne tržaške pokrajine (od 25. maja do 10. junija) in vzorce lokalnih-občinskih vin (od 25. maja do 8. junija). Sledilo bo ocenjevanje vzorcev v sodelovanju z državnim združenjem strokovnih pokuševalcev olja OLEA in z enologi in izkušenimi pokuševalci vin iz FJK, nato pa bo objava lestvic in nagrajevanje.

Natečaj predvideva razdelitev v dve sekciji, in sicer za amaterske proizvajalce ter kmetije, zato bosta tudi lestvici ločeni tako na pokrajinski kot na občinski ravni. Natečaj za vina pa predvideva ločeno ocenjevanje belih in rdečih vin, ne glede na kategorijo proizvajalca ali vrsto trte.

Amaterski proizvajalci in kmetije so vabljeni, da izročijo vzorce olja in/ali vina pri vratarju Občine Dolina ob ponedeljkih od 14. ure do 17.30 in ob sredah in četrtkih od 8.30 do 13. ure, ali pa se lahko dogovorijo za izročanje neposredno občinskemu odborniku Antoniu Ghersinichu (na telefonski številki 339 8764848). Odbornik je na voljo tudi za morebitne informacije ali pojasnila.

Za natečaj je treba izročiti vsaj dve steklenici po 500 ml za vsako vrsto olja in dve steklenici po 750 ml za vsako vrsto vina. Obenem je potrebno izpolniti prijavnico, ki je na voljo pri vratarju ali na občinski uradni spletni strani www.comune.san-dorligo-della-valle.ts.it/. Udeležba je brezplačna.