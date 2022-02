Zbiranje podpisov proti žičnici

Odbor proti žičnici bo konec tedna začel zbirati podpise proti uresničitvi pogubnega in uničujočega projekta žičnice, ki bi povezovala Barkovlje z Opčinami. »Potrebnih je 500 podpisov za vložitev referendumskega vprašanja. Ko bo slednje odobreno, bo na vrsti akcija zbiranja 12 tisoč podpisov, ki bo občino obvezalo k izvedbi referenduma,« je dejal William Starc, koordinator Odbora proti žičnici. Podpise bodo zbirali v soboto med 10. in 17. uro na Borznem trgu, pri vodometu v Barkovljah in na dvorišču Prosvetnega doma na Opčinah. »Mesto potrebuje drzne in pogumne odločitve, nikakor pa ne uničevalnih.« Veliko informacij in alternativnih predlogov si lahko preberete na spletni strani noovovia.it.

Zakaj referendum? Ker je edina neposredna oblika sodelovanja občanov pri odločanju v občini in ker je temelj zdrave demokracije, je pripomnil. V preteklih mesecih je odbor temeljito preučil občinske načrte glede mobilnosti, kakršen je PUMS na primer, in ugotovil, da občani zanje sploh ne vedo, kljub temu, da vplivajo na kraj, kjer prebivajo ali delajo. »Želimo si referendum, s katerim bi občanom povrnili vlogo pri odločanju o usodi mesta. Projektov ne gre vsiljevati z vrha – o njih je treba spregovoriti, debatirati in analizirati, katere bi bile najboljše izbire za Trst. Projekt se sklicuje na okoljsko trajnost, trajnostnega pa v njem ni nič, ne z okoljskega in niti s prevoznega ali gospodarskega vidika.«

Žičnica je nepotrebna, vsiljiva in nevzdržna, je bila jasna članica odbora arhitektka in strokovnjakinja za trajnostni urbani razvoj Gabriella Robba. »Nepotrebna, ker ne rešuje problemov množičnega javnega prevoza, saj povezuje točki, ki jih občani ne obiskujejo tako redno. Vsiljiva, ker po nepotrebnem škoduje naši okoljski in arhitektonski dediščini. Nevzdržna z ekonomskega vidika, saj temelji na izračunu, da se bo vsakodnevno z žičnico peljalo 12 tisoč potnikov.«