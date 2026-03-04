Vse bolj bo zadišalo po pomladi

Anticiklon nam ponovno zagotavlja vremensko stanovitnost, pri čemer bo vsaj do konca tedna prevladovalo suho vreme brez padavin. Ob toplejšem in bolj suhem višinskem zraku bo danes in jutri več sonca v gorah, kjer bodo beležili za ta čas visoke temperature, več vlage pa ponekod ob morju in v nižinah, kjer bo zlasti v nočnih in prvih jutranjih urah ozračje ponekod zamegljeno ali bo nastala megla. Sončni žarki se bodo tam prepletali z občasno vlago.

Od petka bo ob drugačni razporeditvi zračnega tlaka zapihala šibka burja, s katero bo tudi v nižinah in ob morju pritekal bolj suh zrak. Ob pogostejšem sončnem vremenu in manjši vlažnosti ter ob pomoči burje, ki bo ozračje nekoliko segrevala, se bo ozračje otoplilo. V nižinah in ob morju bodo dnevne temperature poskočile in bo zadišalo po pomladi. Najvišje dnevne vrednosti se bodo zlasti na Goriškem lahko dotaknile 20 stopinj Celzija, drugod bodo le rahlo nižje.

V nedeljo bo, kot kaže, burja oslabela in bo spet nekaj več vlage.