Zbrali skoraj trinajst ton hrane

Nekaj manj kot trinajst ton hrane z dolgim rokom trajanja in izdelki za osebno nego ter velika količina zaščitne opreme v skupni vrednosti 41.673 evrov. Toliko pomoči je za žrtve potresa v Petrinji na Hrvaškem zbral tržaški odsek Rdečega križa, ki se je v tiskovnem sporočilu v imenu hrvaških kolegov srčno zahvalil vsem, ki so prispevali k pošiljki humanitarne pomoči.

»Humanitarni konvoj je srečno prispel na cilj. Zahvaljujemo se vsem prostovoljcem, ki so nesebično priskočili na pomoč in neutrudno več dni garali, da je pomoč prispela do tistih, ki jo najbolj potrebujejo,« so zapisali ter se zahvalili tako slovenskim kot hrvaškim oblastem, ki so omogočile nemoten tranzit humanitarnega konvoja ter uspešno reševanje vseh birokratskih zapletov.