Zdrava pamet pri uporabi ognjemetov in petard

Deželni koordinator gibanja za pravice živali Fabio Rabak je pred prihajajočimi novoletnimi prazniki tako kot vsako leto namreč apeliral na zdravo pamet pri uporabi ognjemetov in petard. Pokanje je namreč zelo škodljivo tako za živali kot za okolje in pa za občutljivejše ljudi, kot so starejši in otroci. Spomnil je, da povzroča pokanje petard in ostalih pirotehničnih sredstev živalim stres in celo fizično bolečino, saj večina živali sliši veliko bolje kot ljudje.

Rabak je poziv namenil tudi oblastem, naj spodbujajo kampanje ozaveščanja, ki naj opozarjajo na škodljive učinke pirotehnike za omenjene ranljive skupine. »Samo tako bomo prispevali k bolj odgovorni in zavestni izbiri zabave,« je namignil. Marsikaj lahko s strožjimi ukrepi postorijo tudi sile javnega reda, je ocenil. »Izvajati je treba poostren nadzor in deliti sankcije, da se zagotovi varnost državljanom in zaščiti dobro počutje živali, ki so občutljive na močan hrup.«