Zdravstveni delavci tvegajo znižanje plače

Zdravniki in ostali zdravstveni delavci, zaposleni v tržaško-goriškem zdravstvenem podjetju Asugi in v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo v Trstu, bi lahko z marcem prejemali za 300 evrov nižjo neto mesečno plačo. Na to so zaskrbljeno opozorili sindikati CGIL, FIALS in CISL na včerajšnji novinarski konferenci, ki so jo sklicali istočasno s skupščino zaposlenih, na kateri so jim predstavili, kaj se obeta, glede na to, da bo Dežela FJK drastično zmanjšala dodatna deželna sredstva (RAR) za zdravstvo na tem območju.

»Deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi je tokrat sredstva razdelil drugače kot običajno. Zdravstvenemu podjetju Asugi in Burlu je dotacijo znižal, zvišal pa jo je zdravstvenima podjetjema v Vidmu in Pordenonu,» je bila jasna Francesca Fratianni iz CGIL.

A najprej pobliže poglejmo številke. Sredstva RAR se po besedah sindikalnih predstavnikov v zadnjih 25 letih niso znižala, letos so se. V lanskem letu je bilo za celotno deželno območje na voljo dobrih 16 milijonov, letos pa jih je nekaj manj kot 15.

Zdravstveno podjetje Asugi bo imelo na voljo kar 2,8 milijona manj kot v lanskem letu (1,9 milijona namesto lanskih 4,7 milijona), Burlo pa 380.000 evrov manj (od lanskih 569.000 evrov bo letos na voljo le 188.000 evrov). Po drugi strani bo zdravstveno podjetje za Videmsko Asufc prejelo 8,1 milijona, kar je za 727.000 evrov več kot lani. Podjetje za Pordenonsko Asfo bo imelo na voljo 3,5 milijona evrov, kar je 679.000 evrov več kot lani, onkološki referenčni center v Avianu pa bo prejel milijon evrov, torej kar 647.000 evrov več kot v minulem letu.

Z dodatnimi deželnimi sredstvi RAR je zdravstveno podjetje Asugi zdravstvenim delavcem izplačevalo dodatke za nočno in praznično delo, dodatne izmene, poučevanje na univerzi in podobno. Za kar so lahko v preteklosti namenili okrog štiri milijone evrov, imajo zdaj na razpolago le milijon, zato so sindikati prepričani, da se bo to poznalo na mesečni plači, ki bi lahko za tiste, ki delajo v izmenah, znašala kar 300 evrov manj na mesec. »Delujejo kot Robin Hood v obratni smeri. Denar, ki ga vzamejo Asugiju, dajo na razpolago drugim zdravstvenim podjetjem,» je bila kritična Fratianni.

