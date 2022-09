Že devet dni brez telefona in internetne povezave

Štivan, Medjevas, Ribiško naselje, Vižovlje, Mavhinje, Cerovlje in delno tudi Sesljan so že od 29. avgusta komunikacijsko popolnoma odrezani od sveta. Po silnem neurju je namreč prišlo do okvare na pomembni postaji družbe TIM pri Štivanu, tako da je od takrat skoraj polovica devinsko-nabrežinskih občanov, ki imajo telefonsko oziroma internet povezavo sklenjeno z družbo TIM, »v popolnem mrku«.

Na nastalo situacijo je Primorski dnevnik opozoril podžupan Mitja Petelin. »Minilo je devet dni in nič se ne premika, kljub stotinam opozoril, ki so jih občani naslovili na družbo, in seveda uradnemu opominu, ki sem ga poslal v imenu občine.« Tako za zasebnike kot za podjetja in trgovske dejavnosti je dogajanje preseglo meje dostojnosti in marsikomu povzročilo kajpak tudi škodo oz. izgubo. Pa tudi starejšim osebam, ki bi morebiti potrebovale zdravniško pomoč, se ne godi boljše, saj so izolirane, je bil besen podžupan.

»Večkrat sem poklical, da bi izvedel, ali se problem rešuje, vsakršna zahteva pa je kot kaže mrtva črka in vse, kar sem dosegel je ponavljajoči splošni odgovor, da bo težava rešena čim prej,« je zaupal Petelin in namignil, da so občani upravičeno jezni.