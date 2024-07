Že devetič bodo pravljice zaživele na plaži

Oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice pod pokroviteljstvom Občine Devin - Nabrežina in s podporo upraviteljev sesljanske plaže Castelreggio že deveto leto prireja pravljične urice za otroke. Pravljice pod senčnikom vabijo mlade poslušalce na plažo v Sesljan, kjer se bodo srečevali ob petkih ob 10.30, kot običajno mestu pri nekdanjem glavnem vhodu v kopališče, prvič že jutri.

Od leta 2016, ko je NŠK prvič izvedla prireditev, so organizirali 43 srečanj in privabili nad 1200 otrok v spremstvu staršev, nonotov in drugih spremljevalcev. Tudi letos bodo v Sesljanu brali morske in pustolovske pravljice ter prisluhnili raznim gostom. Na prvem srečanju bo otroke obiskala Ester Gomisel, profesorica slovenščine, pesnica in pevka, ki bo pripovedovala pravljico o ošabni in naduti ribici, ki se je ponašala s svojimi lesketajočimi mavričnimi luskami. Zaradi svoje vzvišenosti je ribica izgubila prijatelje ter se počutila osamljeno in nesrečno. Gre za pravljico Mavrična ribica nemško govorečega švicarskega avtorja Marcusa Pfisterja, ki je takoj ob izidu leta 1992 postala svetovna uspešnica. V slovenščini jo beremo od leta 1993 v prevodu Polonce Kovač.

V nadaljevanju bodo urice na plaži popestrili še pravljičarka Valentina Pieri, kamišibajkarka Katerina Ferletič, amaterska gledališka igralka Melita Malalan v tandemu z Alenko Petaros ter gledališki igralec Danijel Malalan, direktor Slovenskega stalnega gledališča. Pripovedovanju bo sledila krajša kreativna delavnica primerna za otroke od tretjega leta starosti. Omogočena bosta izposoja in vračilo gradiva na plaži od 9. do 12. ure. Organizirane skupine (na primer poletne centre) naprošajo, da predhodno najavijo svojo udeležbo pri posamični pravljični urici.

Srečanja bodo potekala ob petkih, in sicer 5., 12., 19. in 26. julija ter 2. avgusta. Več informacij najdete na spletnem mestu knjižnice www.knjiznica.it, na telefonskih številkah 040 635629 ter 040 9896153 ali s sporočilom na elektronski naslov mladinskioddelek@knjiznica.it. V primeru slabega vremena pravljice odpadejo, kar bodo pravočasno objavili na družbenih omrežjih Oddelka za mlade bralce.