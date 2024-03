Že več kot 1100 podpisov za obisk Mattarelle v silosu

Predsednik italijanske republike Sergio Mattarella bo v kratkem prejel vabilo s strani tržaške civilne družbe, naj obišče silos (12. aprila bo v Trstu z Borutom Pahorjem prejel častni doktorat iz prava, op. nov.) in se prepriča, v kakšnih razmerah so primorani danes pri nas živeti migranti.

Družba se je oglasila, z zamudo, pa vendar se je, je danes v Novinarskem krožku ugotavljal predsednik Pierluigi Sabatti in prebral apel oz. vabilo predsedniku. Štirim pobudnikom – Francu Belciju, Mauru Gialuzu, Gianfrancu Carboneju in Sabattiju – se je v nekaj dneh pridružilo več podpornikov, po današnji uradni predstavitvi pa je bilo mogoče na platformi change.org, kjer je apel mogoče podpisati, že več kot 1100 novih pristopov, kar je nadvse spodbudno. Ciljajo visoko - na predsednika republike, ker odgovorov s strani lokalnih institucij doslej ni bilo oz. niso bili zadovoljivi. Nenazadnje gre za državni problem, saj morata notranje ministrstvo in vlada prefekta usmeriti, kako naj ustrezno ukrepa.

Svojo podporo so že potrdili deželni sindikat novinarjev Assostampa, Italijanski konzorcij solidarnosti ICS, Stranka komunistične prenove, Odbor za mir, solidarnost in sožitje Danilo Dolci in res številni posamezniki. Predsednica Slovenske kulturno gospodarske zveze Ksenija Dobrila je ocenila, da gre za dolžnosten ukrep, ki dokazuje, da nismo ravnodušni pred trpečim človekom zraven nas.

Kdor bi rad podpisal poziv, lahko klikne na to povezavo.