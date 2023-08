Zelena luč za prodajo Starega pristanišča

Zdaj je tudi uradno. Prižgali so zeleno luč za težko pričakovano in večkrat napovedano prodajo skladišč v Starem pristanišču. Občina Trst je že junija napovedala, da bo v triletni načrt razpolaganja z nepremičninami, ki jih občina želi prodati, umestila skoraj vse objekte na 66 hektarjev veliki površini. Edine stavbe, ki jih sicer ni vključila v načrt, so tiste, ki jih namerava kupiti Dežela FJK. Skupna vrednost skoraj 30 objektov znaša malo več kot 52,5 milijona evra.

Povpraševanje za nakup objektov je veliko, pristojni za razvoj Starega pristanišča Everest Bertoli pa ne želi še izdati imen potencialnih investitorjev. Povedal je samo, da upa, da bo do konca leta v mestnem svetu predstavil definitivni investicijski načrt. Ni skrivnost, da je v tem Mandatu župana Roberta Dipiazze prišlo do zasuka in da nameravajo stavbe v Starem pristanišču - za razliko od predhodnih načrtov - prodati v enem paketu. To pomeni, da bo moral potencialni investitor iz žepa potegniti 52,5 milijona, potreboval pa bo še veliko več za prenovo dotrajanih skladišč.

