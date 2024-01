Zelena luč za rušenje objekta v Starem pristanišču

Občina Trst lahko začne rušiti manjši objekt v Starem pristanišču, ki je bil zadnja ovira pri prenovi cestnih površin, ki vodijo od Skladišča 26 do Trga Città di Santos. Zeleno luč za rušenje je včeraj prižgal Zavod za spomeniško varstvo, ki je na internem sestanku presodil, da lahko objekt končno izbrišejo iz registra kulturne dediščine.

Nad odločitvijo varstvenikov kulturne dediščine je bil zadovoljen pristojni za Staro pristanišče Everest Bertoli, ki je dejal, da bodo za rušenje manjšega objekta potrebovali največ en teden in da bodo na njegovem mestu uredili manjkajoči del peš poti. Cesto, ki povezuje Skladišče 26 in Trga Città di Santos in ki je zaprta že skoraj dve leti, naj bi tako vendarle odprli kmalu. To naj bi se zgodilo že konec meseca, je napovedal odbornik.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.