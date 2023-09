Zelena luč za žičnico na območju Natura 2000

Deželna konferenca pristojnih organov in služb je prižgala zeleno luč žičnici med Trstom in Krasom in premaknila načrt z mrtve točke. Potrdila je, da žičniška povezava izpolnjuje priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za zmanjšanje prometa, ker bi pripomogla bodisi k splošnemu izboljšanju zdravja kot zmanjšanju prometnih nesreč. Po njeni oceni bi poleg tega pozitivno vplivala na okolje, ker bi se z njo zmanjšali izpusti ogljikovega dioksida.

Desnosredinski tržaški občinski odbor z županom Robertom Dipiazzo na čelu je odločitev proglasil za pomembno zmago in jo označil za dokaz, da ravnajo v skladu z vsemi predpisi. Gre sicer le za eno izmed potrebnih dovoljenj. Konferenca se je morala namreč izraziti le o tem, če lahko žičnico zgradijo na ozemlju gozda Boved, ki spada med zaščitena območja Natura 2000, na katerih se po zakonu ne sme nameščati žičniških naprav. Če je res tržaško žičniško povezavo uvrstila med redke predvidene izjeme, pa sklep predstavlja le del daljšega postopka, to je strateške okoljske ocene (VAS). Le na koncu tega bo znano, če bo dejansko žičnica res zagledala luč ali ne. Zdaj bo na vrsti ocenjevanje vplivov gradnje na okolje (VINCA).

Na to so opozorili tudi nasprotniki načrta Odbora No Ovovia. Njihov glasnik William Starc je Primorskemu dnevniku pojasnil, da zastor ni padel, kot bi lahko kdo sklepal na osnovi izjav občinskih predstavnikov in je vse v polnem teku. Kar se tiče odločitve konference glede območja Natura 2000 pa se bodo v vsakem primeru pritožili, ker zanje navedeni podatki o pozitivnih učinkih na zdravje in okolje ne odgovarjajo resnici, je povzel.

