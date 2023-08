Zeleni škuner: v Miljah morje močno onesnaženo

Strokovnjaki Zelenega škunerja (Goletta verde) so tudi letos, že trinajsto leto zapored, ugotovili, da je v Miljah morje močno onesnaženo. Sredi Milj so pri izlivu kanala Fugnan v morju zabeležili prekomerne, zelo visoke, koncentracije bakterije escherichia coli in enterokokov. Vrednosti bakterije escherichia coli presegajo 400 enot/100 ml, enterokokov pa 1000 enot/ml vode, so ugotovili. Previsoke vrednosti obeh lahko ogrožajo zdravje kopalcev, opozarjajo strokovnjaki.

V okviru okoljevarstvenega projekta v organizaciji združenja Legambiente skrbi posadka jadrnice za analizo podatkov o onesnaženju morja in čistoči plaž, pri čemer je letos preverila vzorce morja v desetih deželnih obmorskih krajih. Devet jih je bilo neoporečnih in je torej v večjem delu FJK po analizah Zelenega škunerja morje čisto, onesnaženost so zabeležili le v Miljah.

