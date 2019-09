Železarna: Giovanni Arvedi se poslavlja

»Kar se nas tiče, bo treba delovanje plavža prekiniti čimprej,« je obrazložil Arvedi, ki pojasnjuje, da mora družba upoštevati varnost delavcev in posledice, ki jih delovanje škedenjske železarne prinaša okolju. »Krščanski podjetnik«, kot se sam opisuje Arvedi, je nekaj puščic izstrelil na račun Dežele FJK in krajevnih upraviteljev. Zaprtje železarne, do katerega naj bi prišlo v prihodnjih letih, bo vodil Arvedijev nečak Mario Caldonazzo. »Zahvaljujem se vsem, ki so verjeli v naš trud. Škednju in Trstu želim vse najboljše. Prepričan sem, da bo moj nečak Mario zaključil to žalostno zgodbo v znamenju poštenosti, korektnosti in profesionalnosti,« je še napisal Arvedi in zaključil, da mu je tržaška štiriletna izkušnja zapustila grenak priokus.