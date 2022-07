Želijo si bolj prožnih postopkov za urejanje naravnega okolja

Medvejci, združeni v vaško skupnost, so danes zjutraj sklicali srečanje z mediji, da bi v luči požara, ki je vasi grozil prejšnji teden, opozorili na pomanjkljivosti v zvezi z vzdrževanjem naravnega okolja in preprečitvijo širjenja ognjenih zubljev. Srečanje v osmici pri Stanotu je vodil predsednik Jusa Medjevas in nabrežinski občinski svetnik Igor Tomasetig. Poleg Pernarčiča sta ob njem sedela še mlada predstavnika društva Timava oziroma civilne zaščite. Prisotni so bili tudi vaščani Štivana in Jamelj.

ŽELIJO SI VLAGANJA V PREVENTIVO

Medvejci so prepričani, da je vlaganje v protipožarne sisteme ključno za zagotavljanje varnosti občanov. Preprečevanje širjenja ognjenih zubljev bi bilo tudi cenovno ugodno, saj je ogenj kriv za veliko ekonomsko škodo. »Vegetacija okrog vasi bi morala biti nižja. Prav tako bi bilo treba poleg cest, predvsem pa železnic, ustvarjati in skrbno vzdrževati protipožarne zapreke,« so dejali vaščani, ki so bili prejšnji teden tudi ponoči stalno na preži, da ogenj ne bi ogrozil hiš. Italijanske železnice so pozvali k čimprejšnji ureditvi sistemov za preprečevanje širjenja ognja ob železniških tirih.

»Prebivalcem bi bilo treba dopustiti, da tudi sami pripomorejo k skrbi za okolje, ki jih obkroža,« je ugotavljal Tomasetig in poudaril, da se ob vsakem načrtovanem poseku dreves pojavijo birokratske težave. Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, na katero se bodo Medvejci obrnili s pismom, je pozval k ureditvi postopkov za bolj prožno urejanje naravnega okolja, brez prestrogih omejitev. »Sekači se pri urejevanju parcel bojimo težav z gozdno policijo,« je pristavil vaščan.