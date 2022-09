Ženi z glavo zlomil nos

Ženo je zvečer kmalu po vrnitvi na dom močno pretepel, udaril jo je med drugim z glavo v obraz in ji zlomil nos. Moškega, ki je bil pod vplivom alkohola, je razkačilo dejstvo, da je bila soproga, ko se je vrnil, v baru in da sta bila mladoletna otroka sama doma. Okrvavljena je poiskala pomoč na urgenci. Žal pa ni šlo za posamezno dejanje, saj se je nasilje večkrat ponavljalo, enkrat tudi ob prisotnosti tašče. Žrtev je uspela zbrati dovolj moči in korajže, da ga je naposled ovadila, toda je pobegnil in so se za njim izgubile vsakršne sledi.

Moškega, 42-letnega romunskega državljana, so karabinjerji iz Nabrežine v okviru obmejnih kontrol prestregli na avtobusu, ki je vozil v Romunijo. Ugotovili so, da je na begu in da mora prestati eno leto in šest mesecev zaporne kazni zaradi nasilja v družini in hudih telesnih poškodb. Prepeljali so ga v tržaški zapor.