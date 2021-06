V kavarni San Marco bo zgodovinarka Marta Verginella v petek ob 18.30 predstavila svojo knjigo Donne e confini (Ženske in meje), ki je izšla pri založbi Manifestolibri. Z njo se bosta pogovarjala Pierluigi Sabatti in prof. Tullia Catalan. Udeležbo je treba obvezno potrditi na 040 2035357 ali s sporočilom na FB strani kavarne.

Delo je svojevrsten dnevnik v času pandemije, prepleten z zgodovinskim diskurzom, ki ima kot glavne teme ženske in meje. V knjigo je avtorica vključila svoja razmišljanja o tem, kaj je pomenila in kaj danes pomeni za naše kraje mejni prostor, v katerem so ženske v različnih vlogah (mlekarice, krušarice, hišne gospodinje, begunke, negovalke in še bi lahko naštevali) imele in še imajo zelo pomembno vlogo.

Pandemija je ženskam zadala novo zaušnico, saj jim je ob zaprtju meje naprtila dodatno breme na zdravstvenem, šolskem ali skrbstvenem področju. Delovni pogoji žensk so se poslabšali do take mere, da so 6-7 mesecev po začetku zdravstvene krize izgubile 99 tisoč delovnih mest od skupnih 101 tisoč v Italiji (po podatkih Istata, december 2020). Zgodovina ob meji se stalno ponavlja, je aktualna: tako kot so morale ženske po letu 1945 čez mejo, da bi se zaposlile ali prodale svoje pridelke, to počenjajo še danes – meje pa, ki jih je pandemija ponovno vzpostavila, so ta pretok delovne sile (največkrat na črno) zlasti na področju oskrbe in gospodinjskega dela prekinile.

Marta Verginella je redna profesorica zgodovine 19. stoletja na Oddelku za zgodovino Univerze v Ljubljani. Leta 2005 je bila gostujoča profesorica na Univerzi v Valencii. V svojih raziskavah se posveča temam, povezanim z družbeno zgodovino in zgodovino žensk, zlasti pa proučuje identitetne prakse in politično uporabo zgodovine na območju severnega Jadrana.