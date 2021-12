Zgodba Borbe za boljše poznavanje zgodovine

V resnici pa to ni »le« prevod, tako Štefan Čok, zgodovinar, ki je sodeloval pri nastanku dela v obeh jezikih. Bolj pravilno bi bilo govoriti o italijanski različici knjige, saj je bil originalni tekst obogaten. Dodatke so vključili, da bi bila knjiga bolj razumljiva tudi za bralce, ki jim je stvarnost Slovencev v Italiji tuja ali bolj oddaljena. Obe verziji knjige sta nastali z namenom medsebojnega razumevanja, poznavanja in poglabljanja v zgodovino. Vse to mora biti dostopno vsem, ne le izvedencem. Kljub dostopnosti pa morajo vsebine ohraniti značaj znanstvenega dela. Knjiga izpolnjuje oba kriterija, pri tem so si avtor in sodelavci edini.

Zgodba tajne organizacije Borba je kratka, a kljub temu zanimiva in pomembna. To vsekakor potrjuje množica, ki vsako leto v septembru obišče bazovsko gmajno in tam obeleži spomin na ustrelitev Bazoviških junakov, ki so bili člani Borbe. Z njihovo smrtjo leta 1930 pa se zaključi tudi zgodba organizacije. Zaradi zelo kratkega obdobja delovanja (od septembra 1927 do septembra 1930, tako avtor knjige Milan Pahor), se o Borbi govori manj kot o drugih organizacijah. O Tigru in Osvobodilni fronti je veliko govora, saj sta delovali dlje, pa tudi njuna dejavnost je bila, tudi kvantitativno, obsežnejša. Brez Borbe pa bi verjetno ne prišlo do kasnejših organizacij in mobilizacije.