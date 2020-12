Zgonik: učenci se vračajo v šolo

Večina učencev in osebja Osnovne šole 1. maja 1945 - Lojzeta Kokoravca-Gorazda iz Zgonika se bo jutri (1. decembra 2020) po enotedenskem pouku na daljavo vrnila v šolo. To je danes potrdila ravnateljica Večstopenjske šole Nabrežina, v okvir katere spada tudi zgoniška šola, Carolina Visentin, potem ko so včeraj vsi opravili še drugi bris za ugotovitev morebitnih okužb z virusom covid-19. Rezultati so bili očitno spodbudni, saj bodo z jutrišnjim dnem vsi razredi zopet nadaljevali s poukom v šolskih prostorih, ki so jih pred tem razkužili. Nekateri pa bodo morali še naprej nadaljevati oz. dokončati obdobje karantene zaradi pozitivnosti oz. dejstva, da imajo kakega svojca, ki je okužen s koronavirusom. A glavnina bo z jutrišnjim dnem zopet v šolskih klopeh.

Tako se zgoniška šola po tednu dni pouka na daljavo vrača v bolj »normalno« življenje in delovanje (kolikor ga pač dopuščajo današnji pandemični časi), potem ko je postopek hitrega testiranja pred dobrim tednom dni potrdil osem primerov okužbe (dva med učnim osebjem in šest med učenci), ki so jih odkrili prav v vseh razredih. Tako so takoj začeli veljati vsi ukrepi proti širjenju pandemije in so vsi učenci in učitelji do danes bili v obvezni samoizolaciji.