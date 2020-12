Zgonik: zemljišče poklonili občini

Občina Zgonik je postala lastnica nekaj manj kot 10.000 kvadratnih metrov velikega zemljišča med Briščiki in Repničem, ki ji ga je poklonila Laura Tarabocchia Gran, prevajalka in nekdanja profesorica na Visoki šoli modernih jezikov za prevajalce in tolmače Univerze v Trstu. Do podpisa pogodbe o predaji je prišlo 17. decembra na sedežu Občine Zgonik ob prisotnosti županje Monice Hrovatin, vodje občinskega tehničnega urada Aleša Petarosa ter Laure Tarabocchia Gran in njene nečakinje Barbare Graziosi, ki je pogodbo podpisala v imenu Laurine sestre Marine Tarabocchia.

Pri občinski upravi zelo cenijo gesto sester Tarabocchia, ki bi se bili lahko odločili, da zemljišče prodata najboljšemu ponudniku, sta ga pa podarili Občini Zgonik, tako da je ostalo na voljo skupnosti. Občinska uprava se še ni odločila, kaj narediti s komaj pridobljenim zemljiščem oz. mora še preučiti možne načrte.