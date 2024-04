Žičnica je za Rim sporna

Občina Trst pri projektu žičniške infrastrukture ni opravila domače naloge. Specialni Zavod za spomeniško varstvo, ki je pristojen za projekte, ki so financirani s sredstvi iz sklada za okrevanje in odpornost (NOO), naj ne bi prejel popravljene verzije projekta, v kateri bi morali upoštevati priporočila kulturnih varstvenikov. Dva strokovna odbora, ki delujeta v okviru ministrstva za kulturo, sta jeseni lani presodila, da projekt gradnje žičnice v Starem pristanišču ni skladen s kulturno-varstvenim soglasjem, zaradi česar sta Občini Trst naročila, naj poišče ustrezne rešitve.

To je na včerajšnjem srečanju z novinarji na sedežu deželnega sveta ponovno opozoril mesni svetnik Demokratske stranke in podpredsednik deželnega sveta Francesco Russo, ki je že konec januarja na mizo položil dokumentacijo, ki naj bi jo Občina Trst skrivala pred javnostjo. Ob tisti priložnosti je predstavil odločbo dveh ministrskih organov, po kateri stebri, kabine in postajališča v Starem pristanišču niso v skladu z načeli varstva industrijske kulturne dediščine. Občini Trst so zato predlagali, naj pripravi nove rešitve in jih pošlje v Rim. Med možnimi rešitvami je stroka predlagala tudi električne avtobuse ali tramvaje.

Do soočenja prišlo marca

Poklicali smo šefa tega urada Giulia Bernettija, ki je povedal, da je bil konec marca na sestanku v Rimu, na katerem je predstavnikom ministrstva za kulturo razložil, zakaj so v Staro pristanišče umestili stebre, kabine in postaje. »Jeseni so varstveniki kulturne dediščine podali priporočila na podlagi projektnega osnutka. Ko bodo preučili definitivni načrt, bodo videli, da ni v Starem pristanišču nič spornega,« je dejal Bernetti in dodal, da bi do poletja morali sklicati konferenco pristojnih organov in služb, na kateri bodo vsi vpleteni podali mnenje o projektu.