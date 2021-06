Zidarich dobitnik vinskega oskarja

Italijanske vinske oskarje že leta podeljujeta vinski vodnik Bibenda in Fundacija italijanskih someljejev, ki združuje elito italijanskih poklicnih pokuševalcev vin. Lani zaradi pandemije nagrad niso podelili, zato je bilo pričakovanje za letošnje tekmovanje še toliko večje. Benjamin Zidarich je že lani poslal Fundaciji italijanskih someljejev nekaj steklenic svoje Vitovske Kamen 2017, da bi jo ocenili. Pokuševalci so se laskavo izrekli o njej in jo vključili v ožji izbor za nagrado vinskih oskarjev. V filmskem žargonu povedano, dobila je nominacijo za oskarja.

Letnik 2017 je bil očitno izvrsten. Italijanske someljeje je slovenski vinogradnik prepričal, da je to sploh najboljše italijansko macerirano vino, in tako je Zidaricheva Vitovska Kamen 2017 osvojila prestižnega vinskega oskarja. Številnim doslej prejetim nagradam in priznanjem je praprovski vinogradnik dodal še eno, in to ob pravem času, saj bo vinski oskar od 1. julija dalje na ogled vsem, ki jih bo želja po dobri vinski kapljici popeljala v Zidarichevo osmico v Praprotu.