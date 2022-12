Zidaricheva Vitovska že drugič med najboljšimi v Italiji

Benjamin Zidarich je kot znani Cainov poštar. Tudi on pozvoni dvakrat. Lani je njegova Vitovska Kamen 2017 prejela vinskega oskarja, ki ga podeljujeta vinski vodnik Bibenda in Fundacija italijanskih someljejev. Letos je njegova Vitovska Kamen 2019 prejela najvišjo oceno vodnika Bibenda 2023, pet grozdov. Tako se je moral praprovski vinogradnik po lanski podelitvi letos vrniti v Rim po novo nagrado, tokrat ga je spremljala hčerka Martina.

Fundacija italijanskih someljejev združuje elito italijanskih pokuševalcev vin. Njej pošiljajo pridelovalci vin iz vse Italije svoje najboljše pridelke, da bi jih someljeji ocenili. Zidarich je po lanski uspešni izkušnji tudi letos poslal v oceno svojo dve leti starejšo Vitovsko Kamen, in tudi ta je bila vključena v ožji izbor za prejem priznanja.

Nagrajevanje je bilo v soboto v rimskem hotelu Cavalieri. Udeležilo se ga je več kot 600 ljudi, kakih sto je bilo someljejev, ostali so bili sodelujoči pridelovalci in gostje. Šlo je za nekakšen vinski gala večer, ki ga je z uvodno pesmijo pozdravil znani italijanski pevec Al Bano, tudi sam vinogradnik, v Apuliji. Prireditev je vodil televizijski novinar Bruno Vespa. Tudi on se je po svoje lotil vinogradništva v Apuliji, lansko pomlad pa je sklenil dogovor z enim od največjih pridelovalcev penine prosecco v Venetu, kmetijskim podjetjem Villa Sandi, za pridelavo »posebne« penine Prosecco Vespa.

Zidarich je bil na večeru edini vinski predstavnik s Tržaškega. Kot že leto prej je med degustacijo predstavil svoje vino.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.