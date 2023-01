Življenje družinskega kroga

Do družine in partnerstva imamo danes veliko pričakovanj. Družinske medsebojne odnose pojmujemo drugače, kot so jih starejše generacije, in od njih pričakujemo, da nas bodo predvsem čustveno zadovoljili. Življenjski krog družine, od nastanka para do rojstva otroka in vse do njegovega odhoda od doma pa prinaša s seboj nemalo kritičnih obdobij, ki od družinskih članov zahtevajo spremembo v medsebojnih odnosih in iskanje vedno novega ravnovesja.

O priložnostih in zagatah, ki jih prinašajo ključni trenutki v življenju vsake družine, je v četrtek v prostorih Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu spregovorila Jana Pečar, psihologinja, zaposlena v Družinski posvetovalnici v Gorici in specialistka za sistemsko družinsko psihoterapijo. Srečanje z naslovom Od para do družine ... in do praznega gnezda je potekalo v okviru projekta Šola za starše, ki ponuja po oceni gostje obenem dobrodošlo priložnost za razmislek, »saj se paru navadno ne zgodi, da mu ob rojstvu otroka kdo izroči navodila za starševstvo«.

»Recepta, ki bi razrešil vsakršno težavo, seveda ni,« je dejala. »Lahko pa se razglablja o razlogih, zaradi katerih se je nekje zataknilo.« Nastanek para, rojstvo otroka, začetek šolanja, mladostništvo in odhod otrok od doma so življenjski trenutki, ki lahko družinsko ravnovesje obrnejo na glavo. »V vsaki fazi se mora družina preoblikovati, opustiti znane poti in stopiti v novo obdobje,« je razložila Pečarjeva. Ravno v teh delikatnih razvojnih trenutkih pa lahko pride do zagate. Morda na spremembo nismo pripravljeni, včasih pa je stiska v družini sad nerazrešenih težav iz preteklosti, ki se vlečejo iz generacije v generacijo. Ravnovesje družine pa ohromi tudi nepredvidljiv pojav, kot je izguba službe ali pa bolezen člana, nenazadnje tudi ločitev staršev.