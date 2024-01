Zlate šakale moramo na Krasu šele spoznati

Zadnje čase so šakali tema vsakodnevnih pogovorov na Krasu, kjer marsikdo tarna, da so zaradi njih izginile srne, pa tudi vaške mačke, in da ravno tako človek naj ne bi bil več na varnem.

Na Krasu se ponoči v poletnih mesecih vse glasneje in številnejše oglašajo zlati šakali. V tržaškem naravoslovnem muzeju že leta spremljajo njihovo spontano širjenje. Po novem se približujejo vasem in torej hišam, kar med ljudmi nedvomno povzroča strah in marsikateri dvom o tem, kako ukrepati. Sobivanje s temi živalmi je že desetletja utečeno v različnih predelih Evrope in nikoli še ni bilo večjih težav, če izvzamemo izginjanje kokoši ter ovac, kar se zadnja leta dogaja tudi na Tržaškem. Lovci pa teh živali v Italiji v skladu z veljavnimi predpisi ne smejo pleniti, ker so zaščitene.

Šakali so vsejedi plenilci, ki so specialisti za lov na miši in podgane, hranijo se z mrhovino, odpadki in kobilicami. Zaradi njih še nikoli niso izumrle divje vrste živali, opozarjajo v muzeju.

Srečanji v torek in sredo

Občina Devin - Nabrežina bo v torek, 16. januarja, ob 19. uri priredila informativno srečanje na turistični kmetiji Sidonje Radetič v Medjevasi. Udeležil se ga bo strokovnjak, naravoslovec Nicola Bressi, ki bo odgovarjal na vprašanja in dvome domačinov. To temo bodo poglobili tudi znotraj svetniške komisije, da bodo pristojnim oblastem posredovali točno sliko in predlagali morebitne ukrepe, je napovedal župan Igor Gabrovec.

Podobno srečanje z naslovom Zlati šakal, nov sosed, ki ga moramo spoznati, bo potekalo tudi naslednjega dne, in sicer v sredo, 17. januarja, ob 17.30 v Naravoslovnem muzeju (v Ulici Tominz 4 v Trstu).