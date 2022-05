Zlati sv. Just Barbari Franchin

Nagrado zlati sv. Just, ki jo že 55 let podeljujejo tržaški kronisti deželnega enotnega sindikata Assostampa, je danes v dvorani tržaškega občinskega sveta prevzela ustanoviteljica mednarodnega modnega natečaja ITS (International Talent Support) Barbara Franchin. Posebno priznanje je letos pripadlo tržaški nogometašici Sari Gama, ki se podelitve, ta je letos zaradi pandemije potekala z nekajmesečno zamudo, zaradi športnih obveznosti ni mogla udeležiti. Pobudniki nagrade so v utemeljitvi zapisali, da so se letos odločili nagraditi ženski, ki ju odlikujeta pogum in vztrajnost.