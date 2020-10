Zmanjšati digitalni razkorak med šolarji

Pomoč učencem in dijakom pri uporabi tehnoloških pripomočkov in zmanjševanje digitalnega razkoraka med občani je bila glavna tema včerajšnjega zasedanja tržaške občinske komisije za kulturo in vzgojne dejavnosti. Ta je razpravljala o svetniški pobudi Gibanja 5 zvezd (G5Z), ki jo je predstavila načelnica skupine v občinskem svetu Elena Danielis. Pobudo so podpisali tudi Gianrossano Giannini (G5Z), Fabiana Martini (Demokratska stranka), Igor Svab (Ssk-DS), Antonella Grim (Italia viva), Maria Teresa Bassa Poropat (Občani) in Sabrina Morena (Open FVG).

O pobudi občinske svetnice Danielis so svetniki razpravljali – mestoma tudi zelo napeto – več kot uro. Namen te pobude je »boj proti digitalni neenakosti na šolskem področju,« s katero je svetnica G5Z spodbudila občinsko upravo, naj ponudi ustrezno opremo mladim, ki imajo težave s povezavo na splet, kar velja še zlasti za revnejše družine. V ta namen je npr. predlagala brezplačno uporabo brezžične internetne povezave in računalnikov v občinskih knjižnicah, rekreacijskih središčih in podobnih prostorih, vse to tudi v vidiku možnosti uvajanja šolanja na daljavo, ki naj bi med drugim v kratkem postalo obvezno za nekatere razrede drugostopenjskih srednjih šol.

Na zasedanju, ki je potekala prek spleta, se je razvnela polemika. Odbornica Brandi je poudarila, da svetniška pobuda ni več aktualna in da so v njej neuresničljivi predlogi, saj je treba upoštevati varnostne ukrepe glede novega koronavirusa. Poleg tega zadeva šola na daljavo le srednje šole druge stopnje, za katere občinska uprava ni pristojna. Odbornica je zato ocenila, da je vlagateljica pobude »površna.« Svetnica G5Z je odvrnila, da je postavila temo, s katero se bo treba vsekakor soočati v prihodnosti, Angela Brandi pa se je naposled opravičila.