V sklopu izobraževalnega programa Spretno(ra)sti Mladinski dom in Slov.I.K. prirejata webinar Znamka in njena celostna grafična podoba, ki bo v četrtek, 18. maja, od 17. ure do 19.30. Webinar bo vodil Matjaž Tomažič, univerzitetni diplomirani grafični ter UX/UI oblikovalec. Z grafičnim oblikovanjem v praksi ima več kot 20-letne izkušnje, za nekatere projekte je prejel vrsto prestižnih nagrad kot so Red Dot, Brumnovo priznanje in CES Award. Kot docent za področji tipografije in oblikovanja v interaktivnih medijih že več kot desetletje predava na Fakulteti za dizajn v Ljubljani ter na poslovni šoli Gea College.

Matjaž Tomažič meni, da celostna grafična podoba označuje grafični sistem, ki ga organizacija, nosilka te podobe, uporablja kot vizualno manifestacijo svoje identitete. Celostna grafična podoba nista zgolj znak ali logotip, ampak celoten grafični sistem, ki definira pojavnost določene organizacije v vseh ali vsaj večini vizualnih komunikacijskih sredstev. Na predavanju bodo prijavljeni odkrili, čemu koristi celostna grafična podoba in zakaj jo potrebujemo.

Prijave na webinar so na voljo na spletni strani www.spretnorasti.org.