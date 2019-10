Znamka, žiga in medalja v spomin na Alojza Rebulo

V bolnišnici v Topolšici je 23. oktobra lani preminil tržaški profesor, veliki slovenski pisatelj in mislec Alojz Rebula. Ob prvi obletnici smrti so se Slovenska prosveta in druga društva ter ustanove odločili za več spominskih pobud, med katerimi velja omeniti zlasti priložnostno znamko, poštna žiga in spominsko medaljo, ki jih bodo predstavili na dveh ločenih dogodkih.

V sredo, 23. oktobra, bo ob 20. uri srečanje v Peterlinovi dvorani v Ul. Donizetti 3 v Trstu. V imenu Slavističnega društva Trst-Gorica-Videm bo imela prof. Marija Pirjevec predavanje Pogled na literarno ustvarjanje Alojza Rebule, Knjižnica Dušana Černeta pa bo predala javnosti svoj samostojni oddelek, ki bo v sredo uradno dobil ime Knjižnica Zore Tavčar in Alojza Rebule ter obsega gradivo iz osebne knjižnice, ki ga je pisateljski par pred leti daroval Černetovi knjižnici.

Ob tej priložnosti bo Slovenski filatelistični klub Lovrenc Košir predstavil Rebulovo »osebno znamko«, ki jo je naročil pri Pošti Slovenije, priložnostno razglednico in pa spominska žiga z Rebulovim portretom in datumom prve obletnice njegove smrti. Gre za dvojezični žig italijanske pošte, ki bo na razpolago dva tedna od 23. oktobra dalje v filatelističnem uradu tržaške glavne pošte, in pa za žig Pošte Slovenije, ki bo ravno tako dva tedna na razpolago na pošti v Sežani. Tam bo v istem času na ogled manjša filatelistična razstava Slovenski pesniki in pisatelji, ki sta jo pripravila Igor Tuta in Janko Štampfl. Znamka in žigosane razglednice bodo v sredo na voljo na prireditvi.

V soboto, 26. oktobra, pa bo ob 19. uri na pobudo družine rajnega prof. Rebule maša zadušnica v župnijski cerkvi na Opčinah, ob 20.30 pa bo sledil spominski večer v Finžgarjevem domu na Opčinah. Zapela bosta mešani in moški zbor Sv. Jernej, člani Radijskega odra pa bodo izvedli recital odlomkov iz Rebulovih del, medtem ko bo literarni zgodovinar France Pibernik predstavil svojo najnovejšo knjigo, ki jo je izdala Mladika: Alojz Rebula 1924–2018, Dokumentarna monografija.

Na istem večeru bo Peter Suhadolc za filatelistični klub Lovrenc Košir predstavil že omenjene znamko, razglednico in žiga, Andrej Štekar pa bo za Slovensko numizmatično društvo Janeza Vajkarda Valvasorja predstavil novi društveni podvig, izpeljan v sodelovanju z založbo Mladika: gre za bronasto medaljo, ki jo je v spomin na pisatelja Rebulo oblikoval mladi tržaški umetnik Jurij Devetak (njegov je tudi Rebulov portret na znamki in žigih), skovali pa so jo v znani italijanski kovnici Picchiani & Barlacchi. Medalja bo skupaj s knjigo in filatelističnim gradivom na voljo prisotnim.

Prireditelji vljudno vabijo naše ljudi, da se spomnijo pisatelja Rebule z udeležbo pri maši in na obeh prireditvah.