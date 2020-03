Znani plakat jubilejne Barcolane naprodaj v dobrodelne namene

Plakat jubilejne petdesete Barcolane s podobo umetnice Marine Abramović in napisom »We are All in the Same Boat« (Vsi smo na isti barki) je v dobrodelne namene na prodaj na spletu. Izkupiček umetnine, ki je pred dvema letoma požela splošni uspeh in obenem dvignila kar nekaj prahu, bodo v celoti namenili civilni zaščiti.

Mitja Gialuz, predsednik jadralnega kluba SVBG, glavnega organizatorja priljubljene regate je razložil, da je marsikdo v teh kriznih dneh plakat uporabil kot simbol skupnega doživljanja. Hoteli so ga tako dodatno ovrednotiti v dobrobit skupnosti. Plakat si je mogoče nabaviti na spletni strani barcolana.it/shop. »Sporočilo je danes še kako aktualno. Tisti, ki plujemo po morju, se dobro zavedamo, kaj pomeni biti na isti barki, ko morje postane razburkano in prihaja nevihta. Tedaj ravnanje posameznika vpliva na prihodnost vseh. Naša skupnost je pod palubo in jo želimo medsebojno povezati. Hoteli bi se še naprej z običajnim pristopom pogovarjati o morju in jadralstvu s tem, da ljudem odpremo vrata v naš svet, kot to počnemo z Barcolano,« je še izpostavil v zapisu, ki so ga objavili tudi na družbenih omrežjih.

Gialuz je pozornost uprl tudi v letošnjo regato, na sporedu 11. oktobra. Opozoril je, da za njeno organizacijo delajo na več frontah in se bodo prilagajali razvoju epidemije novega koronavirusa. »Danes pa moramo mesto prepustiti solidarnosti in biti na strani tistih na frontni črti, to je zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in zdravstvenega osebja. Nevihto hočemo kot dobri mornarji zapustiti močnejši kot prej,« je zaključil.