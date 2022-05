Znani zmagovalci nagrade Marco Luchetta 2022

Fundacija Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin že od leta 2004 z Raiem podeljuje nagrado Marco Luchetta. Namen nagrade je med drugim ozaveščanje institucij in državljanov glede pravic otrok, ki so jim prikrajšane.

Letošnjo nagrado v kategoriji televizijskih novic prejme Orla Guerin za BBC World News za zgodbo 9-letnega od rojstva slepega otroka, ki v porušeni šoli v Jemnu vodi razred brez učiteljev. V kategoriji italijanski tisk prejme nagrado Corriere della sera, točneje La 27esima ora za reportažo novinark Rite Rapisardi in Federice D'Alessio, ki sta pripovedovali zgodbo otrok, odtrganih od ločenih mater, ker so jih obtožili odtujenosti staršev zaradi česar morajo otroci živeti z nasilnimi starši.

V kategoriji reportaž so zmagali Gregorio Romeo, Ambra Orengo in Gabriele Zagni za delo, ki so ga predvajali na Piazza pulita na kanalu La 7 o »pasti« v Gazi. Reportažo so ustvarili na daljavo. V kategoriji mednarodnega tiska je zmagal Jason Burke, ki je za The Guardian poročal o kaznivih dejanjih in represiji, ki jo je ugandska vlada izvajala po volitvah, v režimu, v katerem so aretirali otroke.

V kategoriji za fotografijo pa je zmagal fotograf Sedat Suna (EPA), ki je za The Guardian posnel fotografijo afganistanskega otroka, ki se skriva v kanalizacijski cevi, potem ko je prečkal mejo med Iranom in Turčijo.

Nagrajevanje bo potekalo v Trstu, v soboto, 4. junija, nagrade pa bo podelila predsednica letošnje komisije za nagrado Luchetta Maria Concetta Mattei.