Znanost povrne človeku dostojanstvo

Kaj ko bi se izkazalo, da so genetske bolezni v resnici del človeške evolucije? Teorija je zanimiva in v njeno podporo že obstaja nekaj raziskav. Ena med temi je posvečena t.i. genetski mutaciji pri Huntingtonovi horeji, bolezni, ki jo znanstveniki raziskujejo že več kot 35 let z uglednimi rezultati. Med njimi je tudi Elena Cattaneo, biologinja, farmakologinja, raziskovalka na področju genetskih mutacij in matičnih celic ter italijanska senatorka, ki je bila danes gostja 13. festivala znanosti Trieste Next.

S predavanjem v dvorani Victor de Sabata opernega gledališča Verdi je poslušalce dobesedno očarala s pripovedovanjem zgodbe o raziskovanju in o nepričakovanih rezultatih. Farmakološki napredek je v zadnjih dveh letih v t.i. razvitem svetu bolnikom povrnil dostojanstvo s terapijami, ki krepko izboljšujejo kakovost življenja bolnikov. Ti so bili, denimo, v času nacizma zatirani, še danes pa se v manj razvitih državah skrivajo in ne poiščejo pomoči.

