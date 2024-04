Žrtev zalezoval in ji grozil ter jo ugriznil v roko

Policisti so 20. marca posredovali v bližini Trga sv. Antona, od koder so jih poklicali mimoidoči, ki so opazili nasilnega moškega. S pestmi je udarjal po avtomobilu, za volanom katerega je bila ženska. Pred njihovim prihodom je uspel zbežati. Voznica je bila močno prestrašena in se je med soočenjem z njim poškodovala v prst. Policistom je povedala, da je med vožnjo prejela telefonski klic z neznane številke. Ugotovila je, da je sogovornik moški, ki jo je v zadnjih časih pogosto zalezoval in bil vsiljiv. Med klicem je prispel k njej in hotel z vso silo vstopiti v avtomobil, v kar pa ni privolila. Zagrozil ji je, da je ne bo pustil na miru in zahteval, naj mu izroči mobilnik ter jo z vso silo želel pospremiti domov. Po več negativnih odgovorih ji je poskusil izvleči iz rok avtomobilske ključe, kar pa mu ni uspelo in jo je zato ugriznil v roko. Tedaj je žrtev poklicala na pomoč mimoidoče. Po njihovem posredovanju je moški zbežal. Kasneje jo je spet poklical z neznane številke in ji zagrozil, naj ne pokliče policistov.

Po nekaj dneh je ženska na kvesturi ovadila moškega zaradi več zalezovalnih dejanj, ki jih je storil v času. Povedala je, da je moškega, 28-letnega libanonskega državljana, spoznala zaradi službenih obveznosti. Nato ga je nenehno srečevala v raznih krajih in na raznih dogodkih. Kazal je znake ljubosumja in jo nadzoroval, zato se je oddaljila in prekinila vsakršno obliko komuniciranja. Moški je upravičeval svojo prisotnost zaradi moralne obveze, da bi jo zaščitil.

Nekega dne je prispel v plesni lokal in jo, medtem ko je plesala, zmerjal ter jo odrival od drugih moških. Ko mu je po številnih prejetih telefonskih klicih povedala, da ga bo ovadila, ji je zagrozil, da jo bo poškodoval, tudi če bo nato moral v zapor.

Moškega so po preiskavi policisti našli in aretirali in ga na podlagi odredbe o priporu, ki jo je izdal sodnik za predhodne preiskave, prepeljali v tržaški zapor.