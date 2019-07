Zrušila se je streha vhoda na Tabor

Dotrajanost strukture in sinočnje silovito neurje sta verjetno vzroka, da se je danes dopoldne malo pred 10. uro zrušila streha nad glavnim vhodom na utrjeno svetišče na Tabru. K sreči v tistem trenutku ni bilo nikogar spodaj, tako da je škoda samo materialna, posledice pa bi bile lahko hujše, saj je malo zatem v svetišču stekla poroka, pri čemer so morali svatje vstopiti na Tabor bo manjšem stranskem vhodu. Na prizorišče so prišli gasilci openske postaje, ki so odstranili padli material in zavarovali območje, prizorišče pa si je ogledala tudi županja Občine Repentabor Tanja Kosmina, ki jo je bil o nezgodi obvestil repentabrski župnik in rektor svetišča na Tabru Anton Bedenčič. Po njenih besedah je bil objekt dotrajan, tramovi strehe so bili stari in gnili, neurje, ki se je razbesnelo sinoči okoli 22. ure, pa je verjetno tudi opravilo svoje. Zdaj bo treba objekt zdaj čim prej popraviti, občinska uprava bo v ta namen stopila v stik s pristojnimi deželnimi uradi. Drugače je do zrušenja strehe prišlo dobra dva tedna pred priljubljenim praznovanjem velikega šmarna, ki na Repentabor vsako leto prikliče veliko število ljudi.