ZSŠDI in KRUT se pripravljata na selitev

Z novim letom se bosta iz Ulice Cicerone 8 izselili dve slovenski pomembni organizaciji, ki se vsaka na svojem področju ponašata z bogatim delovanjem. Iz zgodovinskega sedeža, ki gosti več slovenskih organizacij, odhajata krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje Krut ter Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. Organizacijama je namreč zapadla najemniška pogodba, ki sta ju sklenili z družbo Dom, slednja pa se je odločila, da pogodb ne bo obnovila, kot smo na naših straneh poročali spomladi. Sprva neprijetna novost bo sicer organizacijama in skupnosti prinesla tudi nekaj pozitivnih sprememb.

Po sili razmer, kot je povedala predsednica Pierina Furlan, bo krožek Krut selil svoje delovanje v Ulico sv. Frančiška, v prostore, kjer je nekoč domovala Tržaška knjigarna, kasneje pa kitajska trgovina. V novem letu bo večji prostor ponovno v slovenskih rokah: »Odločitev je padla jeseni, čeprav je bil o tem govor že med poletjem. O tem, da zapuščamo stanovanje v Ulici Cicerone smo razpravljali na seji upravnega odbora in seznanili naše člane.« Starejši člani bodo morda cenili novo lokacijo, kjer bodo z ulice lahko stopili v društvo, ne da bi se peljali z dvigalom ali, v primeru okvare, povzpeli po stopnicah do drugega nadstropja. Pogrešali pa bodo svetlo lokacijo, od koder se v bivšo knjigarno selijo tudi sosedje Zveze vojnih invalidov, Podpornega društva Rojan, Turistične agencije Adriatic in drugi.

Iz mestnega jedra pa se seli Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. V pričakovanju na deželni institucionalni sedež v Narodnem domu v Ulici Filzi 14, je ZSŠDI spomladansko strelo z jasnega spremenilo v novo priložnost. »Z družbo Dom smo sicer iskali alternativno rešitev, a vsi predlogi, ki so nam jih ponudili, niso ustrezali našim potrebam,« je pojasnil predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Po krajšem iskanju je dobra novica prišla iz upravnega odbora Zadružne kraške banke Trst Gorica in predsednika Adriana Kovačiča, ki je organizaciji ponudil prostore nekdanje hranilnice na križišču med Bazovsko in Dunajsko cesto na Opčinah. Dela so že v teku.