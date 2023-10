Župani pred spomeniki

Tako kot vsako leto so se danes predstavniki šestih občin s Tržaškega ob skorajšnjem 1. novembru s skupnim polaganjem vencev poklonili padlim pred spomeniki in obeležji vse od Nabrežine do Milj. Delegacijo so sestavljali odbornik Everest Bertoli za Občino Trst, župani Monica Hrovatin za Občino Zgonik, Tanja Kosmina za Občino Repentabor, Igor Gaborvec za Občino Devin - Nabrežina in Sandy Klun za Občino Dolina ter odbornica Alessandra Orlando za Občino Milje. V drugi občinski delegaciji se je tržaška podžupanja Serena Tonel poklonila ob pomnikih padlim na tržaškem občinskem ozemlju.

