Županski kandidat Russo bo zaradi obrekovanja moral na sodišče

Neuradni županski kandidat Demokratske stranke in podpredsednik deželnega sveta Francesco Russo je v kazenskem postopku zaradi obrekovanja. To je v ponedeljek odločil sodnik za predhodne preiskave Massimo Tomassini, ki je tako zavrnil prošnjo tožilca Federica Frezze po arhiviranju kazenske ovadbe, ki jo je zoper podpredsednika deželnega sveta lani spomladi vložil nekdanji organizator tržaškega maratona in predsednik športnega društva Bavisela Fabio Carini. Russo se je v postopku znašel zaradi polemike o izključitvi afriških poklicnih tekačev iz polmaratona oz. zaradi posrednega namigovanja, da je bila Carinijeva odločitev rasistično motivirana. Sodnik je Russovo trditev za tržaški časnik Il Piccolo »Carinija je športno sodišče zaradi rasizma obsodilo in ga kaznovalo,« označil za obrekovanje, ki ga je treba preganjati.

Obdolženec, Francesco Russo, ki mu je očitano kaznivo dejanje, odločitve sodnika Tomassinija včeraj ni hotel komentirati, saj želi prej natančno preučiti utemeljitev kaznivega dejanja. Je pa na vprašanje, če je zadeva politično motivirana, odgovoril, da vse govori v prid tej tezi.

