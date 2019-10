150. obletnica cerkve sv. Spiridiona

Verniki in drugi prijatelji srbsko-pravoslavne skupnosti v Trstu so v nedeljo, 20. oktobra množično obeležili 150. obletnico cerkve sv. Spiridona pri Ponterošu.Po več dnevih praznovanja, ki se je začelo v četrtek, je nedeljski dan pomenil vrhunec častitljivega jubileja. Najprej je bila na vrsti procesija, ko so kot ob največjih praznikih trikrat prehodili pot okrog cerkve. Slovesne maše se je udeležilo kar sedem pravoslavnih škofov od Beograda in Niša pa vse do Zagreba, Dalmacije ter Bosne in Hercegovine, ki so somaševali ob domačem popu Rašku Radoviću. Zmanjkal ni niti tržaški grško-pravoslavni arhimandrit Gregorios Miliaris.Vsi skupaj so se spomnili leta 1869 – datuma prve posvetitve cerkve – in samega obdobja, ko so na temeljih starega cerkvenega objekta zgradili novo srbsko-pravoslavno cerkev sv. Spiridona.