V Svetoivanskem parku se je v soboto, 19. aprila, začel in se bo danes zvečer (ponedeljek, 21. aprila) zaključil 19. priljubljeni cvetlični sejem Horti Tergestini. Na njem sodeluje okrog 80 razstavljavcev. V soboto in nedeljo so ga ob lepem vremenu obiskale množice ljudi.