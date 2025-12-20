Očitno je šlo za umor

Dva dni so tržaški mediji in javnost ugibali, če je šlo v primeru sumljive smrti v četrtek pri Svetem Alojziju za umor ali le za nesrečo. Po poročanju televizijske postaje Telefriuli naj bi preiskovalci ne imeli več dvomov, za 73-letnega Nicolo Granierija naj bi bil usoden strel v glavo. Metek naj bi se pri tem zataknil v televizor v stanovanju pokojnika. Prvi izsledki obdukcije pa kažejo, da je Granieri umrl že v sredo, poroča časopis Il Piccolo.

Granieri naj bi umrl v četrtek zjutraj, pokojnikovo truplo je odkril znanec v zgodnjih popoldanskih urah. Policijsko preiskavo vodi namestnik državnega tožilca Andrea La Ganga.