Sobota, 20 december 2025
Kronika

Očitno je šlo za umor

Telefriuli poroča, da naj bi za Nicolo Granierija, ki so ga mrtvega našli v četrtek, usoden strel v glavo

Jadran Vecchiet |
Trst |
20. dec. 2025 | 15:23
    Očitno je šlo za umor
    Preiskovalci pred stavbo v Ulici Machlig pri sv. Aljoziju,kjer so v četrtek popoldne odkrili truplo (FOTODAMJ@N)
Dva dni so tržaški mediji in javnost ugibali, če je šlo v primeru sumljive smrti v četrtek pri Svetem Alojziju za umor ali le za nesrečo. Po poročanju televizijske postaje Telefriuli naj bi preiskovalci ne imeli več dvomov, za 73-letnega Nicolo Granierija naj bi bil usoden strel v glavo. Metek naj bi se pri tem zataknil v televizor v stanovanju pokojnika. Prvi izsledki obdukcije pa kažejo, da je Granieri umrl že v sredo, poroča časopis Il Piccolo.

Granieri naj bi umrl v četrtek zjutraj, pokojnikovo truplo je odkril znanec v zgodnjih popoldanskih urah. Policijsko preiskavo vodi namestnik državnega tožilca Andrea La Ganga.

